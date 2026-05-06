「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）がプロ入り後初となる２戦連続適時打を放った。６点リードの五回２死満塁で左打席に立つと、初球をはじき返して、中前への痛烈な２点適時打。これで３戦連続打点＆２戦連続適時打となった。適時打を放った後には、スーパーマリオブラザーズとコラボした「ハテナブロック」仕様の一塁ベース上で、マリオをオマージュしたかのよう