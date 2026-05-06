新日本プロレス６日の佐賀・唐津大会で、辻陽太（３２）がＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）からピンフォール勝利。６月１４日大阪城ホール大会での王座挑戦が決定的となった。辻は４月両国大会でカラムに敗れ王座から陥落。５月４日福岡大会では鷹木信悟の挑戦を退けＶ１に成功したカラムから襲撃され、遺恨が再燃した。これを受けこの日の大会では辻＆鷹木とカラム＆ジェイク・リーのタッグ戦が実現した。カ