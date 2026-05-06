【その他の画像・動画等を元記事で観る】ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備えた新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core。そんな彼が、アニメ『刃牙道』のEDテーマとして書き下ろした最新曲「Mountain Top」の制作の裏側を収めたBehind The Scenesを公開した。本楽曲は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のEDテーマとして書き下ろされた。ロックを基軸にしながらも、多彩