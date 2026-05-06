残り4試合と終盤戦に突入している、明治安田J2・J3百年構想リーグ。 鹿児島ユナイテッドFCは、6日、ホームで大分トリニータとの試合に臨みました。 （記者）「GW最終日、天気にも恵まれ多くのサポータが駆けつけました。ユナイテッド3連勝は！」 クラブ史上最多、1万1988人が集まった白波スタジアム。2位につけるユナイテッドは、前半戦で敗れた大分と対戦しました。 前半は両者譲らない一進一