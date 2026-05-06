シリーズでお伝えしている「ちいきのチカラ」。 屋久島で妊婦や子育て家庭をお弁当を通してサポートする取り組みがあります。移住者の多い屋久島で、地域が支え合う島の取り組みを取材しました。 お弁当を通してサポートする取り組み 雨の中、1軒の家を訪れる女性。NPO法人「こそだて支援comono」の兒玉保光さん（43）です。 兒玉さんは屋久島町と連携して出産前の妊婦や1歳までの子どもを育てる家庭に