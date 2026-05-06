ゴールデンウィークにシリーズでお伝えした「頑張る子ども」は最終回。来年度、生誕200年、没後150年となる鹿児島の偉人「西郷隆盛」。その西郷隆盛に憧れる小学3年生です。 「命もいらぬ名もいらぬ金もいらぬ。このような人でなければ大きな仕事をやりとげることはできない…」「本当にそうだと思う」 鹿児島市のシンボルの一つ、西郷隆盛銅像を見上げる女の子。 山下小学校3年生の池田晴香さん(8)です。