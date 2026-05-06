元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが休日のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。斎藤アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「相変わらず、息抜きにはこちらに少し前の写真ですが」とつづるとディズニーランドを訪れた様子をアップ。シンデレラ城をバックに笑顔を見せる写真などを披露した。最後に「もうＧＷも終わりかけ…！あっという間の日々に驚きますよいお休みになっていますように」と