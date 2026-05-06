３月の報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制したバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう予定。シルク・ホースクラブが６日、発表した。同馬はこの日、栗東トレセンに帰厩。ホームページでは斉藤崇調教師のコメントとして「明日（７日）から乗り出しを開始する予定ですが、このまま順調に進められるようなら、５月３１日の東