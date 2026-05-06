きゅうりはアク抜きがポイント！ きゅうりというとそのまま食べるイメージがありますが、実はえぐみや青臭さがある野菜です。アク抜きをすることでおいしく食べられます。 アク抜きはとっても簡単！ アク抜きの方法は塩で揉んで洗い、切り口をこするだけなのでとっても簡単。特別な道具もいらずにひと手間でえぐみをとることができます。 ひと手間でおいしい！の声がたくさん つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこ