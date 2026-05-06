兵庫アーバン競馬（園田、姫路競馬）を主催する兵庫県競馬組合は、兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２が行われた６日の売り上げが同競馬史上、過去最高をマークしたと発表した。１日当たりの売得金額は、２３億６３３４万４８００円。従来の記録は、第８回ＪＢＣ競走が行われた２００８年１１月３日の２０億５５８４万９００円だったが、これを大幅に更新した。また、兵庫チャンピオンシップ１レース当たりの売得金額も、１１