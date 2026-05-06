ＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥのメンバー８人で構成される音楽ユニット・ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹが６日、東京・立川ステージガーデンで、単独ライブ「ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹＳＨＯＷ２０２６〜かぜのふね〜」を開催した。同ユニットは「音楽とダンスで子どもたちを笑顔にしたい」という思いで、２０２３年にグループの垣根を越えて結成。「こどもの日」にあたる５日とゴールデンウイーク最終日の６日に計３公演を行い