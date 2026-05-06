ペルー政府は５日、日英豪など１２か国が参加する「包括的及び先進的な環太平洋経済連携協定（ＣＰＴＰＰ）」の加盟交渉で中米コスタリカと実質合意したと発表した。加盟完了までは１年程度かかる見通し。新規加盟すれば２０２４年の英国に続き２か国目で、ＴＰＰは１３か国体制となる。国際通貨基金（ＩＭＦ）や外務省によると、コスタリカの名目ＧＤＰ（国内総生産）は１０２９億ドル（約１６兆円）。主要産業はバナナ、コー