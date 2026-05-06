日本野球機構（NPB）の真鍋勝已審判員（57）が6日、オリックス―ロッテ8回戦（京セラドーム大阪）で通算3000試合出場を果たした。同戦で二塁塁審を務めた。NPB審判員で21人目。真鍋審判員は岡山・関西から86年ドラフト6位で投手として阪神に入団。1軍出場はなく、91年限りで現役を引退。審判に転向した。