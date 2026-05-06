【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 3−0 水戸ホーリーホック（5月6日／メルカリスタジアム）【映像】鈴木優磨が「ヒールで股抜き」の神アシスト（実際の様子）鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、股抜きのヒールパスでFWレオ・セアラのゴールをお膳立てした。大人気アニメ『ドラゴンボール』のワンシーンを模したゴールパフォーマンスも含めて、ファンも衝撃を受けている。鹿島は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第