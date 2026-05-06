きょう（6日）午後4時50分ごろ、岡山市中区長岡の市道で「道に自転車が倒れている」と通りかかった人が近くの交番に届け出ました。警察が駆けつけたところ、自転車が倒れていた市道そばの用水路に女性1人が転落しているのが見つかりました。女性は病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 死亡した女性は60代～70代くらいとみられ、警察では女性の身元の確認を急ぐとともに、女性が用水路に転落した経緯を調