韓国の歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロットジャパン』ファイナリストによるグループ ミスタートロットジャパンが、5月27日リリースのデビューアルバムより表題曲「君と輪舞（ロンド）」を先行配信。あわせてMVが公開された。 （関連：【映像あり】ミスタートロットジャパン、メンバーの素顔が垣間見える「君と輪舞」MV） グループ初のオリジナル楽曲と