MLBが5月5日、公式Xを更新。14号2ランを放ったシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、アーロン・ジャッジ（34）と並び、メジャー本塁打トップタイに立ったことを伝え、大きな反響を呼んでいる。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 投稿された動画は、ロサンゼルス・エンゼルス戦での4回を収めたシーン。村