長崎市の諏訪神社で、伝統芸能の神楽が披露されました。 長崎市の諏訪神社で開かれた「諏訪神社日本晴れ」。 この行事は、鎮座400年を迎えた去年、長崎の未来が晴れやかであるようにと氏子などが企画して開催され、今年で2回目です。 拝殿では、国の重要無形民俗文化財に指定され、九州を代表する神楽のひとつ「平戸神楽」が披露されました。 本物の刀を口に挟み、両手にも刀を握って行う二剣の舞などが披露さ