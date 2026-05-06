米国とイランによる停戦状態の継続を受け、国際原油先物価格は5月5日早朝の取引で大きく下落した後、小幅に推移し、終値は前日の上昇幅をほぼすべて吐き出しました。 5日の取引終了時点で、ニューヨーク商品取引所の6月渡しの軽質原油先物価格は4．15ドル下落し、1バレル当たり102．27ドルとなり、下落幅は3．90％でした。7月渡しのロンドンブレント原油先物価格は4．57ドル下落し、1バレル当たり109．87ドルで取引を終え、下落幅