元AKB48・板野友美の “独立” 決断に、ネット上では冷ややかな視線が向けられている。「板野さんは5月6日、自身のInstagramを更新。15歳から19年間所属してきたホリプロを退社し、独立することを報告しました。そのなかで彼女は、“古巣” となった同事務所について、《右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました》と振り返っています