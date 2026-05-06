◇MLB エンゼルス 4-3 ホワイトソックス(日本時間6日、エンゼル・スタジアム)ホワイトソックスの村上宗隆選手が代打から途中出場し2打数1安打。もう少しでホームランかという大飛球を放つも、リーグ単独トップの15号とはなりませんでした。前日5日にリーグトップタイの14号を放っていた村上選手はこの試合ベンチスタート。2点を追う6回2アウト1塁で代打として登場すると、相手左腕の変化球を逆らわずにはじき返しレフトへのヒット