子供向けに結成されたEXILETRIBEのユニット「EXILEBHAPPY」が6日、東京・立川ガーデンステージでライブを行った。同じくキッズファンを多く抱える小島よしお（45）もサプライズで駆けつけ、ゴールデンウイーク最終日に子供たちを笑顔に包んだ。ライブ中盤、レインボーの海パン姿の小島が登場すると会場のキッズたちが一斉に飛び跳ねた。先月配信されたコラボ曲「EXILEBおっぱっぴー〜風の船〜」を披露しながら、メン