体操男子で２０２３年世界選手権団体総合金メダルメンバーで、平行棒で銅メダルを獲得した杉本海誉斗（２６）＝相好体操クラブ＝が６日、「【ご報告】」として自身のインスタグラムを更新。「突然のご報告ですが５／１５から開催されるＮＨＫ杯をもちまして現役を引退させていただきます。最後の演技は平行棒１種目となりますが、自分らしい平行棒を魅せられたらと思います！」とつづった。「お時間ある方はぜひ東京体育館で最