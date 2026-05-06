窓ガラスが割れ、車内に破片が飛び散っています。新潟・妙高市の上信越道新井パーキングエリアで4日、車の窓ガラスが割れる被害が発生しました。その数、20台以上。割れた窓ガラスを日よけシートで応急処置している男性も。被害に遭った人は「大きい道の駅があって立ち寄ったが、戻ってきたらこんな感じ。ついてない」「ご飯を食べていたが、戻ってきたらガラスが割れていた」と話します。窓ガラスが割れた原因は、何だったのでし