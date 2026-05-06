６日午後７時６分ごろ、東京都と千葉県で震度３、神奈川、山梨両県で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は神奈川県東部。震源の深さは約１００キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は４・２と推定される。神奈川県内では、横浜市鶴見区、中区、磯子区、緑区、栄区、川崎市川崎区、中原区、厚木市、大磯町、清川村で震度２を観測。横浜市戸塚区や川崎市麻生区、相模原市中央区、横須賀市、藤沢市、海老名市、