猫の心筋症の3つのタイプ別の特徴と症状 心筋症は、心臓の筋肉そのものに異常が生じ、ポンプとしての役割が果たせなくなる病気です。大きく3つの型に分類され、それぞれのタイプによって心筋の変化の仕方が異なり、現れる症状やリスクにも違いがあります。 肥大型心筋症 猫の心筋症の中で最も多く遭遇するタイプです。 心臓（左心室）の壁が内側に向かって硬く、そして厚くなっていき、中の空間が狭くなるの