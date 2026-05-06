NHK盛岡放送局の小林菜夏（ななつ）キャスターが5日、自身のインスタグラムを更新し、ゴールデンウィークの様子を公開した。 【写真】腰ほそっ！肩モリッ！お見事、まだまだ筋肉は維持している 「連休はいかがお過ごしですか?」と切り出し「私は4日間お休みをいただき、実家に帰って、家族といろいろな場所へお出かけしています」と報告。和菓子やラーメン、虹の画像などを掲載した。 さらに「ジ