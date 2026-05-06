ＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥの子ども好きのメンバーから生まれた８人組ユニット「ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹ」が６日、東京・立川ガーデンシアターで「ＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹＳＨＯＷ２０２６〜かぜのふね〜」を開催した。２日間で３公演行い、多くの子どもたちを笑顔にした。「ＭＯＲＮＩＮＧＳＵＮ」や「ビューティフル・ネーム」など全１８曲を披露ライブ中盤には、お笑い芸人の小島よしおがサプライズで登場した。