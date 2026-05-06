アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、ピクニックへ行った様子を公開した。大谷は６日までに自身のインスタグラムを更新。「ピクニック立川の国営昭和記念公園に行ったよ〜〜ゆったりできた楽しい１日だった〜〜！」とつづりシャボン玉で遊ぶ様子やレジャーシートに笑顔で横たわる写真などをアップ。「ネモフィラも沢山咲いてて綺麗だったよにこにこだよ〜〜 」と続け、たくさんのネモフィ