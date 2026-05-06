◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６日、栗東トレセン栗毛の馬体が、エネルギッシュに駆け上がった。ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は栗東・坂路で単走。一歩ずつ地面を踏みしめるような脚取りで、最後まで勢いを落とさなかった。折り合いも問題なく、５３秒３―１２秒２。福永調教師は「あまり疲れを残さず、とはいえＧ