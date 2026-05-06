◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人の若林楽人外野手が今季３度目のスタメンで初のマルチ安打をマークした。「７番・右翼」で先発出場。２回２死では先発・山野から詰まりながらも二遊間に打球を運び、快足を飛ばして一塁セーフとなった。４回２死一、二塁ではたたきつけた高いバウンドでの遊撃内野安打。得点にはつながらなかったが、好機を広げた。守備でも７回２死三塁で後方への当たりを