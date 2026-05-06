シニアになって一つ増えたことがあります。 ちーちゃんを散歩させていると、ちーちゃんのヨタヨタした歩き方がシニア犬だとわかるようで、たくさん話しかけられるようになりました。しかも、お年寄りの方から話しかけられる機会がすごく増えて、会話をするようになりました。腰や肩が痛いのも人間と同じだねなんて言いながら、ちーちゃんを見て自分も頑張らなきゃねって言ってくれる人が多くてとても嬉しい