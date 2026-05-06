ママさんがお出かけする日、ワンコとパパさんのお留守番中の様子を撮影したら…？ワンコのママさん愛が炸裂している姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。 【動画：パパと犬の留守番をモニタリング→外出中のママに会いたがって…違いすぎる態度と『再会の瞬間』】 ママが外出したら… YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」に投稿されたのは、ママさんが外出した日のミニチュアシュナウザ&