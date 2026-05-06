濡れないようにと完全防備を施された大型犬。しかしその結果、まるで忍者のような姿になってしまい、なんとも言えない表情を見せることとなりました。 思わず笑ってしまう光景が反響を呼び、記事執筆時点で8万再生を突破。「準備万端なのにｗ」「可愛いしかない！」などの声が寄せられています。 【動画：雨の日、濡れないよう『大型犬にカッパを着せた』結果→忍者のようになってしまい…納得のいかない表情】 完全防備で現