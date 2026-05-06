アメリカ・ニューヨークで開催中の「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議にあわせて、渡米していた被爆者や高校生らが帰国し、記者会見を行いました。 核拡散リスクの高まりへの懸念や、今後の活動への決意を語りました。 記者会見に臨んだのは、原水爆禁止日本国民会議の一団として県内から参加した、被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長、高校生平和大使の才津 結愛さん