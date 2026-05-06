◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節千葉３―０ＦＣ東京（６日・味の素スタジアム）ＦＣ東京はホームで千葉に敗れ、連勝が止まった。日本代表ＤＦ長友佑都が右ハムストリング肉離れのケガから約１か月半ぶりに復帰し、メンバー入り。後半２５分から左サイドバックとして投入され、３月１４日の第６節水戸戦以来、９戦ぶりの出場を果たした。長友は「（出場後）結局そこから２失点してしまった。その責任は感じるし、２失点