タレントの小原ブラスが６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。最近のテレビ番組の演出について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、今月４日に放送されたＴＢＳ系特別番組「今夜復活！！８時だョ！全員集合」でドリフターズの名作コントをスタジオで同局ドラマ出演者らに見せ、その反応をワイプやテロップ、