◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。ＦＷ師岡柊生のゴールで先制し、ＦＷレオセアラが２ゴールを奪った。＊＊＊今大会初のベンチスタートとなったＦＷ鈴木優磨が、華麗な“股抜きヒールパス”で３点目をアシストし、勝利に貢献した。２―０で迎えた後半３４分だった。