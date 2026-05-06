女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、２４年シーズン限りで第一線から退いた上田桃子さんが、こどもの日に合わせて長男の写真をアップした。上田さんは「端午の初節句」と書き始めると、「私も小さい時菖蒲のお風呂に入ってたな〜と懐かしくなりました」とつづり、「無病息災」のハッシュタグとともに０歳の長男を菖蒲湯に入れる様子の写真などを披露した。この投稿には「みっちりしてて健康的！」「初節句おめでとうござ