◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１５節長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）長崎が岡山を２―１で下した。前半１９分、長崎ＧＫ波多野豪のロングキックから、ＦＷ岩崎悠人が右足を振って先制点。前半４３分にはＦＷチアゴサンタナが左足で決めて追加点を挙げた。後半５分に、岡山ＦＷウェリックポポに左足でゴールを許し、１点差となったが、粘り強い守備で逃げ切った。２戦ぶり勝利を挙げ、勝ち点を１９とした。