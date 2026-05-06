ポルトは5日、アーセナルからレンタルで加入中のポーランド代表DFヤクブ・キヴィオルの完全買取オプションを行使したことを発表した。契約は2030年までの4年契約を締結し、移籍金は1700万ユーロ（約31億円）に500万ユーロ（約9億円）のボーナスも加わる。なお、この新契約には7000万ユーロ（約128億円）の契約解除条項も付帯する。今シーズン、ポルトに加入したキヴィオルはここまで公式戦38試合に出場。センターバック（CB）