シンガー・ソングライターの平井大が６日、千葉・県立幕張海浜公園幕張の浜で、毎年恒例のビーチライブ「ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２６」を開催した。ビーチに立てられたステージから、バンドスタイルで歌声を届けた。同所で４日から３日連続でライブを開催予定だったが、初日は強風で中止に。６日も曇り空となったが、平井は「青い空しか見えない！青い空と青い海と、そしてハッピーな皆さん。サンキュー！」と気丈