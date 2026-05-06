うれしそうにカメラを見た10歳の柴犬、ケン君。頑固な性格で、嫌なことには独特の拒否ポーズを見せます。遊びの時間を終えようとすると、“拒否ポーズ”。別の日も…「ちょっと待て」とでも言うように、前足でリードを押さえてくるのです。嫌いな雨の日に散歩に行こうとしても、“拒否の前足”でアピール。飼い主は「一番嫌な拒否のしぐさって感じ。無言で置いてくる」と話します。独特な拒否はこれだけではありません。ケージに入