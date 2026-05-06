マイホームの購入は、一生に一度の大きな買い物です。そのため「住宅ローンの金利選び」は頭を悩ませる問題の1つではないでしょうか。 銀行の窓口で「変動金利0.6％、固定金利3％」と提示されれば「月々の支払いが安い変動金利で決まり」と考える人もいるでしょう。この2.4％の金利の差は、月々の返済額に直すと約4万8000円もの支払いの差となるからです。 それでも、なぜあえて高い「固定金利」を選ぶ