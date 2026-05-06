メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市内の警察署にとまっていたパトカーに石を投げ、ガラスを割ったなどとして男が逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは愛知県清須市の介護職員の男(35)です。 警察によりますと、男は5月3日名古屋市の中警察署の駐車場にとまっていたパトカー2台に石を投げ、車の後ろのガラスを割ったほか、助手席のドアをへこませた疑いがもたれています。 犯行当時、パ