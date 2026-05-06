5日、長野・駒ヶ根市で目撃されたのは、青空をバックに飛ぶパラグライダー。目撃した人は、異変を感じていました。目撃した近隣住民：えらい低いし、「やばいんじゃないか」と思って。「やばいなー」と思っていたら、ガシャーンって。住宅地の上を飛んでいたパラグライダーは徐々に高度を落としてそのまま姿が見えなくなり、付近の畑に不時着していました。操縦していた男性に話を聞くと、「（Q. 足は大丈夫ですか？）大丈夫です。