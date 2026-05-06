女優の徳永えり（37）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女優・戸田恵梨香（37）との関西弁トークを披露し、反響を集めた。徳永と戸田が同じ所属事務所の同期で、徳永が大阪、戸田が兵庫と、ともに関西出身でもある。徳永は戸田が主演したNetflix「地獄に堕ちるわよ」を見て「あまりにも食らってしまって、立て直せない」と、戸田の怪演に衝撃を受けたことを明かした。さらに、「女優・戸田恵梨香ってとんでもなく