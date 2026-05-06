◇明治安田J1百年構想リーグ第15節町田GIONスタジアム（2026年5月6日町田2―0横浜M）町田は横浜Mに2―0で勝利し、2試合ぶり白星を挙げた。準優勝したアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）参戦による影響で先月17日からこの日までの20日間で6試合を消化。過密日程の中でも着実に勝ち点を積み上げ、黒田剛監督（55）は「選手たちに敬意を表したい」と称えた。ACLE決勝トーナメントの集中開催地サウジアラビア