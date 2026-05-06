車の中に響く、連続する衝突音。アメリカ・ミズーリ州で記録された映像です。音の原因は降り注ぐ“ひょう”です。直撃したフロントガラスには無数のヒビが走っていきます。ボディーはいたるとこがへこみ、リアガラスは粉々に割れています。撮影した人にけががなかったことが、不幸中の幸いでした。被害は他の車にも…。フロントガラスを守るためでしょうか、赤い車を段ボールのようなもので覆っていますが、後ろのガラスが粉々に砕