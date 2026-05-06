ゴールデンウイーク最終日のきょう、海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えました。そんな中、「早く日常に戻りたい」という声も聞かれました。「横浜赤レンガ倉庫」で行われている本場ドイツのビールやグルメが楽しめるイベント。ゴールデンウイーク最終日とあって、多くの人が！20代「ビールをたくさん飲んで、明日に備えたいと思います」行楽日和となった青森県横浜町では、一面に広がる菜の花と青空のコントラスト